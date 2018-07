Ele fez uma carta aberta musical, ritmada pelos sucessos da cantora, em que defende a troca de arquivos e o download.

O refrão diz “Querida Lily, por que você está sendo tão boba? Sinceramente, Dan Bull.”

Leia trechos do email, que vai sendo digitada enquanto ele canta sobre uma base que lembra um dos novos sucessos da cantora, “22“:

“Lembra quando você fingiu, Lily, que você era realmente independente, Lily? Fingindo que você tinha feito tudo sozinha quando na verdade estava com a (gravadora) Regal, parte da Parlophone. Então, quando você começou a fazer essa discurso pra mim, eu achei que deveria dividir (o autor faz um trocadilho e diz “fileshare” em vez de apenas share) meus pensamentos no seu mp3, Lily.”

“Eu amo o jeito que você canta, mas eu tenho que dizer isso: eu vi na sua página no MySpace que troca de arquivos é a nova era do gelo, mas a indústria é uma recente inovação – a música esteve sempre viva, prosperando desde os homens da caverna. As músicas folk têm há tantos anos um lugar em suas comunidades que você ficaria supresa. Daí um belo dia veio a propriedade intelectual, isso quer dizer que se eu penso um pensamento, você não pode me copiar. E se a honestidade é a melhor política, eu diria que as canções estavam melhores sem esse monopólio. É uma falha flagrante se elas forem patenteadas em larga escala (aqui ele brinca com major fail com major scale)”

“E os downloads não equivalem às vendas, então eliminá-los não vai fazer que eu pague – eu só não vou mais mandar suas músicas para meus amigos, então nós todos perdemos no final. Você perde fãs em potencial e nós perdemos o respeito pelo fato que você está desesperada por dinheiro”

“Agora por favor não se ofenda, Lily, eu acho que o seu novo CD é splêndido. Todo mundo tá nessa e não é justo, eu poderia dizer, o medo era ele mas ele não estava lá então vamos voltar para o início, antes 22 – todas as músicas estão em domínio púlico então F***-se. (aqui ele faz brincadeiras com os nomes das músicas do disco It’s not Me, It’s You”. A frase, em inglês, diz “Everybody’s at it and it’s not fair, I could say, the fear was him but he wasn’t there, so let´s go back to the start, before 22 – all music’s in public domain so fuck you)”

“Devolva as músicas às pessoas; igualdade entre gravadoras e amadores. (…) E por favor não compare troca de arquivos com roubo – eu não tirei nada de você, eu só estou espalhando o amor por aquilo que você faz. Baixei suas músicas de graça, depois comprei seu CD para a minha mãe. Ela gosta dele, ela sempre me diz. Tudo isso porque eu pirateei um mp3″