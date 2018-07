O Flavors.me e o Magntize surgiram no fim do ano passado, com o Flavors.me experimentando um breve momento de sucesso no Twitter em dezembro por ainda ser fechado para convidados – e convites para sites sempre rendem assunto no Twitter. Já o Magntize começou a crescer mesmo nos primeiros dias de 2010.

As principal diferença entre os dois sites é que o Flavors.me ainda pode ser desenhado como blog, encadeando as diferentes informações publicadas em ordem cronológica. O Magntize, apesar de agregar vários serviços em comum com o Flavors – como Flickr e Tumblr – ainda mantém um visual que se aproxima mais de um perfil em rede social, com informações pessoais e de contato. Não à toa, o site ainda disponibiliza um vCard (literalmente, o cartão de visitas virtual) para download.

Para criar sua conta no Magntize, basta clicar no botão Sign up for free no site do serviço. O Flavors.me ainda exige que você cadastre seu email e espere por um convite.