A Visa, maior rede mundial de processamento de cartões de crédito e débito, está criando um sistema digital de pagamento que as pessoas poderão usar para pagar compras online ou com seus celulares, em lugar de utilizarem os cartões tradicionais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa anunciou na quarta-feira, 11, que está trabalhando com diversos grandes bancos norte-americanos e internacionais para desenvolver o sistema. Os parceiros incluem US Bancorp, PNC Financial Services, Regions Financial, BB&T, TD Bank e a divisão norte-americana do banco Barclays.

A “carteira digital” armazenará informações de contas de cartões de débito e crédito de um cliente e as pessoas poderão usá-lo para pagar por compras online ou em lojas, segundo a Visa.

A rede terá de convencer os comerciantes a instalar um novo botão de “compra com um clique” em seus sites, para que os clientes possam usar o sistema digital, em lugar de inserirem manualmente todas as informações de suas contas toda a vez que estão concluindo um pedido.

Bancos, operadoras de telefonia móvel e redes como a Visa estão todos tentando conquistar espaço no mercado norte-americano de pagamentos móveis, ainda pequeno mas de alto potencial. Na semana passada, a Isis, uma joint venture de pagamentos móveis criada por três das quatro maiores operadoras de telefonia móvel norte-americanas, anunciou que mudou seus objetivos iniciais e que está trabalhando com a Visa e a MasterCard para introduzir um sistema de pagamentos móveis.

Jim McCarthy, diretor mundial de produtos da Visa, disse em entrevista à Reuters na quarta-feira que os pagamentos móveis nos EUA “decolarão com mais facilidade” junto a pessoas que usam navegadores de Internet no celular para comprar produtos online.

Mas a Visa e rivais como MasterCard, American Express e Discover Financial Services estão também tentando descobrir maneiras de permitir que as pessoas paguem com seus celulares por compras em lojas físicas. McCarthy disse que um sistema de pagamentos com celulares inteligentes testado em separado pela Visa, Bank of America e outros bancos norte-americanos estará disponível comercialmente a partir da metade do ano.

/ REUTERS