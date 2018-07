Grupo ameaça expor a identidade de membros do cartel mexicano no próximo sábado

SÃO PAULO – O Anonymous tem um novo alvo – que, desta vez, promete agradar a opinião pública: é o cartel de drogas mexicano. O grupo de ciberativistas está ameaçando expor a identidade de membros do cartel no próximo sábado, 5.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em um vídeo, o grupo promete divulgar quem são traficantes, policiais, jornalistas e taxistas que colaboram com o tráfico de drogas – seriam divulgados nomes, fotos e endereços dos envolvidos.

Na tarde desta segunda-feira, 31, o grupo derrubou o site do estado mexicano de Veracruz.

O Anonymous já atacou o site de um ex-oficial que supostamente teria ligação com o grupo de tradificantes Zetas. A ação seriam uma retaliação contra o sequestro de supostos membros do grupo. Os traficantes já teriam matado blogueiros e outras pessoas por causa de comentários em redes sociais. No sábado, uma mulher foi achada decapitada próxima à fronteira com o Texas, com uma nota afirmando que ela foi morta por causa de mensagens postadas em redes sociais com críticas ao cartel.

“Saibam que a morte é a consequência. A participação é somente para membros dispostos. O Anonymous não é unânime”, disse um membro no grupo no Twitter, sobre os possíveis riscos envolvidos com a operação.

A ação divide membros do Anonymous. Alguns temem que a exposição possa provocar o assassinato dos traficantes desmascarados.

A data escolhida não foi à toa: dia 5 de novembro é o dia de Guy Fawkes, o homem que fez uma conspiração contra o parlamento inglês nesta data, em 1605. É dele a máscara utilizada pelos membros do grupo, que ficou conhecida através do filme V de Vingança.