Jornal conservador culpou a China; comunicado do governo americano deu pouca importância ao ocorrido

SÃO PAULO – A Casa Branca confirmou ter sido alvo de um ciberataque, depois que boatos do acontecimento circularam no domingo, 30.

—-

O alarme foi soado pelo jornal conservador Washginton Free Beacon culpou a China pela agressão digital, dizendo que houve invasão de “um sistema usado pelo escritório militar da Casa Branca para comandos nucleares, segundo fontes da defesa e da inteligência”.

O comunicado da sede do governo americano, porém, veio em tom bem mais tranquilo. Ao mesmo tempo em que confirmou o ataque, disse que eles “não são incomuns”.

A declaração da Casa Branca explicou que o ataque, foi de “spearfishing”, onde é enviado um link que, quando clicado, dá passagem a malware ou conteúdo malicioso. Não há evidência de que dados foram roubados, segundo o comunicado. O ataque teria sido realizado há um mês e não chegou nem perto de acessar informações confidenciais, prosseguiu a declaração oficial.

O Free Beacon responsabilizou a China porque fontes suas disseram que os servidores usados para o ataque estavam localizados naquele país. A China já foi acusada anteriormente de fazer ciberataques aos EUA, motivando o governo chinês a negar seu envolvimento nesse tipo de ação.