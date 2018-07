LOGIN | Brian Chesky, CEO e cofundador do Airbnb

FOTO: Paulo Liebert/Estadão FOTO: Paulo Liebert/Estadão

SÃO PAULO – Quando fundou o Airbnb em 2008 ao lado de Joe Gebbia e Nate Blecharczyk, Brian Chesky não tinha ideia de que o site seria hoje um exemplo de startup com um modelo de negócios novo.

O Airbnb (que quer dizer algo como “colchão de ar e café da manhã”, em inglês) é um espaço online em que as pessoas oferecem suas próprias casas, apartamentos ou qualquer outro tipo de espaço que possa servir de hospedagem, algo que Chesky, que é o CEO, afirma ser parte de uma “economia do compartilhamento”.

Hoje são mais de 100 mil espaços disponíveis, em 19 mil cidades pelo mundo, segundo ele, muito além dos colchões de ar que Chesky e seus colegas propuseram inicialmente. Na semana passada, ele esteve com a equipe do site no Brasil para anunciar um escritório brasileiro (ao todos, são dez representações pelo mundo).

De olho nos grandes eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíada, Chesky diz que Brasil é o maior mercado do site na América Latina. Em 2011, 31 mil diárias foram reservadas no País por meio do Airbnb. Em uma casa no bairro paulistano dos Jardins (alugada pelo site) em que ele e sua equipe se hospedaram, ele falou ao Link sobre os próximos planos.

Você tem dito que as pessoas estão buscando mais contato e experiências offline. Não é o contrário?

Acho que a tecnologia permite que você se isole se você quiser. Mas não acho que todas as bilhões de pessoas do planeta vão querer se isolar. É uma condição natural humana, querer ser social, querer se conectar, querer viajar, conhecer outras pessoas. Acho que a tecnologia é uma plataforma que permite fazer isso. O futuro será das pessoas dentro de casa? Acho que veremos as pessoas mais móveis, querendo se conectar no mundo real. Somos sociais online e continuaremos a ser sociais offline.

É o seu objetivo?

Acho que sim. Acho que é conectar as pessoas no mundo real. É uma ideia muito legal.

Por que quis vir a São Paulo e abrir um escritório aqui?

Eu acho que é muito importante ter um escritório em São Paulo para ter presença na América Latina, e ser uma central para o continente inteiro. Acho que o Brasil é um mercado incrivelmente importante. É um dos nossos maiores mercados. O Rio é uma das nossas maiores cidades no mundo (com maior número de usuários). Está crescendo e é uma das que crescem mais rápido. E acho que é importante estar em um mercado se você se preocupa com este mercado.

E você se preocupa com o Brasil?

Eu me preocupo muito.

Por quê?

As coisas já estão acontecendo aqui. É um de nosso maiores mercados no mundo. Estamos seguindo um movimento, um momento único e importante. É um dos mercados que mais crescem no mundo para nós. É um país com destinos incrivelmente impressionantes e que vai sediar eventos gigantescos. A cultura das pessoas é maravilhosa. Há muita hospitalidade. É uma economia enorme que tem crescido muito rápido. Uma das maiores economias.

Por que o Airbnb cresceu aqui?

Provavelmente pela mesma razão que cresceu em qualquer cidade. Não é uma ideia unicamente brasileira. É uma ideia universal que envolve cidadãos globais. Acho que muitos dos benefícios funcionam em qualquer mercado. São universais. Não é uma questão de saber por que essa ideia funcionou no Brasil, mas de questionar: se funcionou em uma cidade, por que não funcionaria em qualquer lugar? Em qualquer lugar que há turistas, que as pessoas querem visitar, ele vai crescer.

O que espera para a Olimpíada de Londres?

Acho que vai ser enorme. Vai ser uma amostra interessante do que esperar no Rio. Uma grande porcentagem dos lugares oferecidos já está reservada. E assim que surge um lugar novo, ele logo já é reservado. Provavelmente é assim que será (na Olimpíada do Rio).