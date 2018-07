Fotos – Sérgio Castro/AE

“Parece até um plano de dominação do mundo”, brinca Rodrigo Savazoni, diretor do Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, projeto que ocupará uma das salas da Casa, cujo estilo arquitetônico mais lembra uma vila europeia do século passado do que uma casa de cultura do século 21. “É um cenário meio renascentista, e espero que essa inspiração seja levada para o desenvolvimento das nossas ideias, com a colaboração de todos aqui e do público em geral”.

[kml_flashembed movie="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" width="400" height="300" wmode="transparent" /]

Flickr/André Deak

O projeto é que a Casa se integre com a sociedade, principalmente com o bairro de Santa Cecília. “Como ficam esses lugares depois que as indústrias saem da cidade? Abandonados. Queremos ocupar esse espaço de alguma forma, propondo políticas públicas para a disseminação da internet. Todas as cidades pós-industriais foram salvas pela cultura”, afirma Savazoni.

A Fundação Ford, segundo ele, estaria participando de um plano conjunto com a Casa para pensar em uma ‘São Paulo digital’. Outros parceiros confirmados são a Funarte, a Subprefeitura da Lapa e o Ministério da Cultura.

Algumas organizações, como o coletivo de jornalismo multimídia Garapa, já se instalaram na Casa, mas grande parte das salas ainda estão vazias. A programação, que promete trazer cursos ligados a cibercultura e mídias sociais, ainda não está montada. “Tudo isso deve sair em breve. Estamos apenas o início”, promete Markun.

Leia também:

Casa de Cultura Digital: Utopias Reunidas (André Deak)

Casa da Cultura Digital (Garapa)

O que é a Casa de Cultura Digital? (Áudio/Estúdio Livre)