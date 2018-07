Foto: Reprodução

Herbert Fischer tem 104 anos. Zulmira, 102. Os dois são casados desde 1924. Eles são as pessoas vivas com o casamento mais longo do mundo.

Qual é o segredo da longevidade? Para tentar chegar a essa resposta, os dois receberão perguntas pelo Twitter de hoje até o dia 12.

Herbert e Zulmira gostam de conversar com os vizinhos e ver os trens passarem. Um dos segredos do casamento eles já revelaram: cada um tem o seu próprio quatro.

Se você quiser saber mais sobre o casamento que já dura 85 anos, pergunte a Herbert e Zulmira pelo perfil do casal no Twitter, @longestmarried. Eles selecionarão as 14 melhores questões, que serão respondidas no dia 14 de fevereiro (o Valentine’s Day nos EUA).

(Dica do Mashable)