Inspirado por um botão da redes social Facebook, um casal israelense deu à sua filha o nome de “Like”, equivalente a “curtir”, na versão do site em português.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“É curto e adorável”, disse Vardit Adler, mãe de Like, à agência Reuters nesta terça-feira, 17. “É muito importante para mim e meu marido que os nomes dados às nossas crianças sejam únicos, criativos e totalmente novos”, disse.

A menina Like, com seis dias de idade, tem duas irmãs: Dvash, de 10 anos, palavra equivalente a “doçura” em hebraico, e Pie, que significa torta, “como uma torta de maçã”, disse Adler.

“Não estou preocupada com outras crianças que possam provocar Like. Dvash e Pie não parecem se importar com seus nomes especiais e ninguém as provoca”, disse Adler.

Surpresa com a atenção dada à família pela mídia de Israel, Adler acrescentou que Like já recebeu centenas de comentários em sua página no Facebook.

/ REUTERS