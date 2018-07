O tema do casamento foi uma combinação de elementos do jogo Portal com o anime Revolutionary Girl Utena – presente até na trilha sonora da festa e nos enfeites do bolo.

As jovens noivas relataram a experiência ao site Offbeat Bride, com produção de fotos assinada por Julie Emonson-Clyde, do Capturing Essence.

Após a cerimônia, os convidados participaram de uma partida de Lupus in Tabula, uma espécie de jogo de cartas sobre lobisomens.