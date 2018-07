Príncipe William e Kate Middleton. FOTO: Phil Noble (Reuters)

Aqueles que querem ficar por dentro das últimas notícias sobre o casamento real inglês do mês que vem, rememorar o protocolo palaciano ou dar conselhos matrimoniais ao casal real agora podem comprar um aplicativo “lista de casamento” para iPad.

O aplicativo “Royal Wedding 2011″ da empresa de mídia 2 For Life oferece um painel de notícias com tudo de mais recente sobre o próximo casamento do Príncipe William com Kate Middleton e transmissão ao vivo com fotos do casal.

“O Royal Wedding 2011 é tanto uma novidade quanto uma lembrança para usuários de iPad que tenham um grande interesse no casamento e na família real”, disse Diane Hall, presidente da 2 For Life Media Inc.

Já disponível nas lojas, ele inclui um guia de etiqueta real, como conselhos sobre a maneira de se apertar a mão da Rainha, dicas sobre como dar uma festa de casamento real de primeira grandeza e detalhes de costureiros que podem ter sido escolhidos para fazer o vestido de Kate.

Os usuários podem dar dicas para a cerimônia e conselhos de casamento aos futuros rei e rainha da Inglaterra em um livro de visitas, fazer uma visita virtual a locais de Londres ligados à realeza e descobrir os suvenires reais de casamento mais absurdos e extravagantes.

O aplicativo também permite aos usuários de iPad dissecar a história do romance de William e Kate desde quando se conheceram enquanto estudavam na Universidade St Andrews, na Escócia, ao Quênia, onde ficaram noivos, e finalmente ao País de Gales, onde os noivos estão atualmente.

