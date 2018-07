Os noivos da coroa britânica Kate Middleton e príncipe William. Foto: Reuters

A cerimônia do casamento do príncipe William com Kate Middleton será transmitida ao vivo pela internet pelo canal oficial da família real. A união entre eles será a primeira com transmissão online no Reino Unido.

O evento, na manhã da sexta-feira, 29 de abril, deverá ser assistido por cerca de dois bilhões de pessoas no mundo. Além de estar disponível no youtube.com/theroyalchannel, o casamento poderá ser acompanhado em um blog multimídia ao vivo, compilado por autoridades reais.

O palácio de St. James, cujas autoridades representam os príncipes William e Harry, disseram que a transmissão seria fornecida pela emissora pública britânica, a BBC, mas a emissora não comentou.

“Funcionários da Clarence House (residência oficial do príncipe Charles) e do palácio de St. James irão publicar comentários em tempo real com informações históricas, links interessantes, fotos adicionais e imagens de vídeo, além de integrar um site no Twitter”, disse o palácio em comunicado.

Além disso, um vídeo oficial “Wedding Book” no YouTube convida os usuários a enviar vídeos parabenizando o casal. Fotos relacionadas ao casamento serão divulgadas no site de compartilhamento de fotos Flickr, e avisos serão publicado durante o dia no site oficial do casamento, officialroyalwedding2011.org.

