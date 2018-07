Esse case tem um teclado bluetooth para iPad embutido e transforma o tablet da Apple em um (quase) netbook. A ClamCase ainda não foi lançada, mas os fabricantes disseram no Twitter que esperam colocar o case nas lojas no outono norte-americano, por volta de outubro. Ainda não há informação sobre preço, mas provavelmente não será barato, ainda mais levando-se em conta que será necessário importar a ClamCase no Brasil.