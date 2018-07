Tribunal dos EUA retira status de ‘ação coletiva’ de processo contra a empresa por escanear milhões de livros

NOVA YORK – Um tribunal federal de apelações disse nesta segunda-feira, 1º, que a ação judicial contra os esforços do Google em criar a maior biblioteca mundial de livros digitais não deveria ter recebido aval para prosseguir como ação coletiva.

O Tribunal de Apelações do Segundo Circuito em Nova York disse que o juiz Denny Chin errou ao prematuramente certificar uma classe de potenciais centenas de milhares de autores, afirmando que ele deveria ter primeiro determinado os méritos do “uso justo” na defesa do Google.

Bilhões de dólares estão em jogo no processo que corre há oito anos. O Google já escaneou mais de 20 milhões de livros e o sindicato dos autores afirmou que a empresa deveria pagar US$ 750 por cada obra copiada.

A corte de apelações enviou o caso de volta ao tribunal para considerações a respeito do uso justo, e disse que a decisão sobre a certificação ou não de uma ação de classe poderia ser determinada posteriormente.

Michael Boni, advogado dos autores, afirmou que planeja contestar judicialmente a questão do uso justo.

Seth Waxman, advogado do Google, não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

