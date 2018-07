A Research In Motion, fabricante do BlackBerry, deve fornecer uma solução na próxima semana para ajudar as agências de segurança da Índia a ter acesso a e-mails corporativos, por meio da obtenção de dados criptografados em formato legível, disse uma fonte de governo nesta sexta-feira.

A companhia canadense tem até o dia 31 de agosto para dar às autoridades indianas os meios para acompanhar e ler e-mails da Enterprise do BlackBerry e o seu serviço Messenger.

O governo, preocupado com o potencial de militantes para usar a rede segura do BlackBerry para realizar ataques, prometeu encerrar os serviços se a RIM falhar em compartilhar, retirando-a de uma dos mercados de telecom que crescem mais rapidamente no mundo.

Um técnico da RIM em Nova Déli tem trabalhado com o departamento de telecomunicações e segurança para achar uma saída.

“Nós esperamos que teremos uma solução sobre e-mails da Enterprise na próxima semana”, disse a fonte.

A Índia disse nesta semana que poderia autorizar a continuidade do serviço de mensagens se fosse assegurado o acesso às mensagens, mas poderia suspender o acesso ao e-mail seguro se o acesso não fosse permitido.

/BAPPA MAJUMDAR (REUTERS)