Empresa japonesa lança um rabo peludo que interpreta sinais do cérebro e tem integração com redes sociais

SÃO PAULO – Muitos experimentos e protótipos estão usando as ondas cerebrais para criar aparelhos sem fios, mais eficientes e fáceis de usar. A empresa japonesa Neurowear está acrescentando “bizarros” a essa lista.

No ano passado veio o Necomimi, um par de orelhas de gato que, através de um dispositivo de eletroencefalograma, transforma suas emoções em movimentos. Se você fica concentrado, as orelhas se levantam. Quando relaxa, elas se abaixam.

Potencialmente estranho, o produto foi eleito uma das melhores invenções de 2011 pela revista Time e é sucesso de vendas no Japão e fora dele. As opções de animais se expandiram: por US$ 100 e quatro pilhas AAA (do tipo “palito) você pode ser um gato, uma raposa, um lobo ou um urso.

A Neurowear continua a investir na mistura de tecnologia, mangás e bichinhos. Há uma semana foi divulgado no Youtube o vídeo do próximo lançamento, o Shippo. O conceito é o mesmo, com algumas melhorias. Uma cauda é a responsável por mostrar o estado emocional do usuário dessa vez. Abanos rápidos denotam, claro, felicidade; a velocidade dos movimentos diminuii conforme aumenta o relaxamento do dono.

O Shippo usa a geolocalização para guardar os locais onde o usuário se sentiu melhor e pior. Quem quiser, ainda pode compartilhar sua felicidade canina nas redes sociais. Ainda não há previsão de lançamento nem de preço, mas as mais de 1,6 milhão de visualizações mostram o mercado em potencial para a novidade.

