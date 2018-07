Segundo Gartner, baixa vendas na Europa e incertezas nas bolsas de valores devem afetar mercado do smartphones este semestre

FRANKFURT – Incertezas geradas pela volatilidade dos mercados financeiros globais devem afetar o mercado de celulares e outros dispositivos móveis na segunda metade do ano, à medida que o crescimento das economias da Europa Ocidental perde força, disse a empresa de pesquisas Gartner.

“O mercado na Europa está desacelerando não somente porque algumas importantes empresas europeias, como a Nokia e a Ericsson, estavam mais fortes há um ano, mas também porque as vendas de substituição (de aparelhos) não estão avançando como esperávamos”, disse Roberta Cozza, analista senior de pesquisa da Gartner nesta quinta-feira, 11. ”Vamos revisar um pouco para baixo (as vendas) na Europa Ocidental, mas vemos compensação vindo dos mercados emergentes”, completou.

O Gartner prevê que as vendas de dispositivos móveis cresçam em torno de 12% neste ano, após alta de 31% em 2010.

“Esperamos que os fabricantes e distribuidores permaneçam cautelosos em aumentar seus níveis de estoques na segunda metade de 2011, após as recentes incertezas dos mercados financeiros mundiais”, disse a analista Annette Zimmermann, também da Gartner.

A demanda por smartphones –especialmente o iPhone, da Apple, e aparelhos com o sistema operacional Android, do Google– permanece forte, e o Gartner espera um crescimento de 50% neste mercado para o ano, comparado com 71% em 2010.

