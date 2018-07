O Brasil é, neste ano, país parceiro do maior evento de tecnologia da Europa, que começa amanhã na Alemanha, e receberá mais de 90 expositores brasileiros

Por Renata Miranda, enviada especial a Berlim

FOTO: Divulgação

BERLIM – A CeBIT, maior feira da indústria digital na Europa, que acontece a partir de amanhã em Hannover, na Alemanha, terá, neste ano, o Brasil como país parceiro.

Até o dia 10 de março, mais de 70 empresas e 20 instituições privadas e governamentais do País estarão espalhadas por seis estandes, distribuídos em uma área de mais de mil metros quadrados. Esta será a maior delegação que o Brasil já levou para a feira alemã.

“A CeBIT deste ano será uma oportunidade valiosa de apresentar a excelência da tecnologia brasileira para o mundo”, disse ao Link Antonio Gil, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). “Além disso, a ocasião servirá para fortalecer as relações com a Alemanha, que é um importante parceiro internacional do setor e centro de excelência tecnológica.”

Hoje, a presidente Dilma Rousseff chega a Hannover para participar da cerimônia de abertura oficial do evento ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel.

O Brasil é atualmente o sexto mercado de tecnologia de informação do mundo e teve, em 2011, um faturamento de US$ 95 bilhões – número que pode subir a US$ 220 bilhões em 2022, segundo estimativas de Gil. “Por carregar o título de país parceiro da CeBIT neste ano, o Brasil tem a oportunidade ideal de mostrar o DNA inovador do brasileiro”, afirmou Gil. Segundo ele, a Brasscom vai discutir em Hannover temas como computação em nuvem, cidades inteligentes, mobilidade e questões de segurança.

Temas. O evento neste ano terá quatro plataformas temáticas – CeBIT Pro; CeBIT Gov; CeBIT Life; e CeBIT Lab (veja abaixo). Enquanto a plataforma Pro concentra suas atividades em tecnologias voltadas para o mercado de negócios, a CeBIT Gov procura soluções para o setor público, com ênfase na indústria de saúde e discussões referentes a soluções urbanas. Na seção Life, o debate sobre o estilo de vida digital é aberto, mostrando como a tecnologia está moldando a maneira como a população mundial trabalha e vive. Já a CeBIT Lab tem como foco a pesquisa de novas tecnologias para o setor de TI. Entre os tópicos desta plataforma estão o especulações sobre futuro da rede, tecnologias de nuvem aberta, entre outros.

Desafios. Para Antonio Gil, há quatro fatores que tornam o Brasil menos competitivo atualmente e acabam por impedir o pleno desenvolvimento do setor nacional de TI – o custo da mão de obra; a falta de profissionais qualificados na área; a falta de investimento na infraestrutura digital brasileira; e a chamada “superação do desafio da inovação”.

“É preciso incorporar a inovação ao DNA das empresas”, disse o presidente da Brasscom. De acordo com ele, uma maneira de resolver a questão é por meio do programa Ciência sem Fronteiras, do governo federal. “O programa oferecerá, até 2014, 100 mil bolsas para estudantes de diversos níveis nas 50 melhores universidades estrangeiras, promovendo a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia brasileiras.”

