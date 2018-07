Empresa alemã diz que espiões normalmente tem nível alto de educação e trabalham nas empresas há mais de dez anos

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER - A maneira mais eficaz de se identificar um espião corporativo foi debatida agora pouco no fórum de soluções urbanas da CeBIT Gov, que ocorre até sábado,10, no pavilhão de exposições de Hannover, na Alemanha.

Alexander Silhavy, representante da IABG – empresa responsável por alguns dos projetos de segurança online do governo alemão – disse que apesar dos avanços na área, a espionagem corporativa ainda é uma das principais ameaças cibernéticas do século 21.

“Pelos estudos que conduzimos, normalmente o espião dentro de uma empresa é normalmente a última pessoa de quem se suspeitaria”, afirmou Silhavy. “O perfil que levantamos de gente que faz esse tipo de serviço é fora do senso comum. Na maioria das vezes são pessoas com nível alto de educação que trabalham nas empresas espionadas há mais de dez anos.”

É por isso que, segundo ele, as empresas têm de investir cada vez mais no ensino da importância da Tecnologia da Informação (TI) para seus funcionários. “Só quando as pessoas entenderem o tema é que a segurança online vai melhorar.”

