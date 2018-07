Na feira alemã há uma série de estandes destinados ao aprendizado online e à oferta de empregos

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER - Além de apresentar uma série de oportunidades de negócio e lançamentos na área da tecnologia, a CeBIT também tem uma área destinada apenas ao recrutamento de profissionais do setor e ao aprimoramento de suas carreiras.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Na CeBIT lab, plataforma da feira destinada à pesquisa de novas tecnologias, há uma série de estandes destinados ao aprendizado online e à oferta de empregos.

Em um deles, por exemplo, há uma parede inteira com posições de emprego na área da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC).

Painel mostra ofertas de empregos para a área de TI na CeBIT lab. FOTOS: Renata Miranda/AE

Em estande de empresa de colocação no mercado de trabalho, interessados no setor de TI podem procurar vagas de emprego.

+ Veja o que já foi publicado sobre a CeBIT