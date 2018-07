O interesse pelo Brasil na maior feira de tecnologia da Europa foi intenso no começo, com a presença de Dilma Rousseff. Depois diminuiu, mas as atividades promovidas pelo País, parceiro da conferência, receberam público satisfatório

Por Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER – A participação do Brasil na CeBIT neste ano como país parceiro do maior evento de tecnologia da Europa teve bastante destaque no começo da feira, quando a presidente Dilma Rousseff esteve presente no evento acompanhada da chanceler alemã, Angela Merkel. Nos dias que se seguiram à abertura da CeBIT, porém, o País perdeu um pouco a posição de destaque que tinha entre os visitantes da feira.

Um bom exemplo disso é que, enquanto o estande principal brasileiro na feira, que ficava no pavilhão 6, estava sempre movimentado, os outros espaços brasileiros espalhados pelo evento recebiam poucos visitantes – as áreas com mais gente em toda a feira eram os espaços ocupados por empresas que faziam demonstrações de produtos ou que ofereciam brindes.

O estande do País na CeBIT Life, parte da feira que discute o estilo de vida digital, estava fechado e vazio no dia 6, dia do início do evento – que terminou no sábado –, quando a reportagem do Link fez uma visita ao local. Os workshops e seminários realizados pelo País, porém, tiveram níveis de presença satisfatórios.

Sem balanço. Ainda não é possível fazer um balanço de quanto o País ganhou efetivamente com sua participação no evento.

Isso porque os resultados obtidos com a ação são calculáveis apenas no longo prazo, como explicou o gerente-geral de investimentos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Gutemberg Uchôa.

“Não fazemos uma estimativa de quanto investimento pretendemos atrair para o País porque aqui na CeBIT temos uma agenda mais dinâmica, para fazer contatos e buscar oportunidades de parcerias em negócios no longo prazo”, afirma Uchôa.

O VALOR DOS DADOS

O debate sobre o valor dos dados pessoais na internet esquentou na CeBIT. “Eles são hoje a moeda da internet”, afirmou Dieter Kempf, presidente da Bitkom, associação alemã de empresas de tecnologia da informação, telecomunicações e novas mídias. Na discussão moderada por ele numa das conferências da feira, muito foi falado sobre o controle dessas informações. “Hoje, os dados pessoais são bens valiosos”, disse Peter Schaar, comissário federal para proteção de dados e liberdade de informação da Alemanha. “Precisamos discutir o controle desses dados para que o usuário possa decidir para quem entregar essas informações de valor.” Para Lutz Heuser, especialista em segurança online, é preciso que os termos e condições dos serviços sejam mais claros para evitar mau uso desses dados. “Ninguém lê os termos, eles são muito longos.” Richard Allan, diretor de políticas públicas na Europa do Facebook, fez uma ressalva: “Os termos são assim porque se deixássemos qualquer coisa de fora, seríamos criticados”.

SCI-FI - Stefan Hörmann e dois amigos da Universidade de Ulm, apresentaram o ImmerSight, um capacete de realidade virtual. Um sistema calcula a posição da cabeça da pessoa que usa o capacete com óculos, em que são projetadas imagens em 360 graus. Ele detecta movimentos em todas as direções. “Ele é útil em especial para arquitetos, que podem fazer seus projetos no computador e depois ‘entrar’ virtualmente nesse espaço”, diz Hörmann. FOTOS: Renata Miranda/AE

HIPSTERS – A parte mais “cool” da feira inteira é o escritório colaborativo criado pela Betahaus, empresa que monta esses espaços de trabalho e tem sede em Berlim. “É uma tendência crescente no mundo”, diz Anna Cashman, da Desk Wanted, uma das patrocinadoras do projeto. “Pelo menos um escritório deste tipo é aberto no mundo por dia.”

FAXINA – Engenheiros do Instituto de Tecnologia Karlsruhe (KIT, na sigla em alemão) levaram à feira robôs que fazem tarefas domésticas, como colocar a louça suja na máquina de lavar. O modelo apresentado usa duas baterias de carro que duram cerca de três horas e custa cerca de 200 mil euros.

FELIZ OU TRISTE – SHORE é um software que detecta emoções humanas. Ele foi criado pelo Instituto Fraunhofer para Circuitos Integrados IIS e tem como objetivo ser integrado a campanhas publicitárias e poder medir – seja em vitrines ou anúncios de rua – a reação das pessoas.

