Renato Alban

Especial para o Estado

Nem Neymar, nem Anitta e nem Sabrina Sato. Musas fitness, “instamães” e até um gato fantasiado são as novas celebridades do Instagram. Eles já são procurados por marcas como Nestlé, Tia Sônia e Gap para promover produtos. Para isso, chegam a cobrar R$ 2.500 mil por post.

Esse é, em média, o cachê do gato Chico, que foi adotado pelas paulistas Stéfany Guimarães, 25 anos, e Amanda Nori, 27, há três anos e, em 2013, chegou ao “estrelato” no Instagram. As duas fantasiam o bichano diariamente e já somam quase 100 mil seguidores com a página Cansei de ser gato. Chico já foi garoto-propaganda do chocolate Kit Kat (Nestlé) e Ricardo Eletro e recentemente foi contratado pelo Senac para uma grande campanha, com doze posts. Um único post de Chico no Instagram, Facebook e site custa R$ 3.500.

Com mais seguidores que o gato, a paulista Marina Iris, 32, mantém uma página com dicas de malhação e alimentação e frases de incentivo. Ela concilia a atualização de um blog e do perfil na rede social de fotos com os trabalhos de TI em uma rádio e mídias sociais em uma loja de roupas. Por post no Instagram e blog, Marina cobra, em média, R$ 1.200.

A jornalista carioca Carol Buffara, 29, também conseguiu transformar a página em um negócio. Com 438 mil seguidores na rede, ela recebe tanto por trabalhos publicitários no Instagram quanto para participar de eventos. “Sou muito rígida com a Carol Buffara ‘pessoa jurídica’. Tenho muito cuidado ao me associar com marcas”, diz a jornalista.

Outra musa fitness, a personal trainer Bella Falconi, 30, afirma que já chegou a recusar propagandas por não acreditar nos produtos. ”Não vivo de Instagram. Tenho minhas empresas nos Estados Unidos que têm crescido fora da rede social”, diz Bella, que tem 1,4 milhão de seguidores e vende de acessórios para malhação a jóias com o tema fitness em sua loja online. Carol e Bella não revelaram quanto cobram por post publicitário.

As páginas de musas fitness são disputadas por marcas no Instagram. ”Uma das principais estratégias de marketing da indústria é o apoio ao esporte, especialmente ao mundo fitness. O contato com essas formadoras de opinião é uma forma interessante”, diz Sandra Berard, gerente de marketing da Tia Sônia, uma das empresas que anunciam no canal de Marina.

Já a Vitao Alimentos, outra figurinha carimbada na página de Marina, envia kits de produtos a cada três meses para cerca de 50 blogueiras. A Tia Sônia e a Vitao afirmam acompanhar as musas fitness para se certificar de que elas não dão dicas específicas de alimentação ou de séries de musculação, caso não sejam profissionais. “São pessoas que colocam o estilo de vida na rede, senão correriam risco de processo judicial”, diz Sandra.

No início do ano, o instagrammer Ricardo Barbato, acompanhado por 193 mil usuários da rede social, foi autuado por dar aulas no Parque do Ibirapuera sem a licença do Conselho Regional de Educação Física (Cref). Marina e Carol dizem ter cuidado com os posts para não entrar na seara de profissionais. “É muito importante o acompanhamento profissional para instruir o que é melhor para cada um”, diz Carol. Já Bella é personal trainer certificada nos Estados Unidos e formanda de Nutrição.

Instamães

Além do humor e do mundo fitness, um segmento que tem ganhado celebridades próprias no Instagram é o das mães modelo, as instamães. Dona do blog e página do Instagram Macetes de mãe, a publicitária Shirley Hilgert, 36, tem mais de 63 mil seguidores e consegue propagandas de berços a roupinhas de bebê. Shirley, afirma que indica apenas produtos que confia. O mesmo diz a fotógrafa Mirela Acioly, 32, do blog e Instagram De mãe para mamãe. Segundo ela, a credibilidade das páginas é o seu diferencial.

Em três anos, Mirela conseguiu mais de 125 mil seguidores e anunciantes como J&J, Nestlé e Calçados Bibi. Esta última está em processo de fortalecimento da imagem nas redes sociais e contratou Mirela como colaboradora do blog da marca. O objetivo, segundo a diretora de marketing da empresa, Camila Kohlrausch, é trazer a experiência e dicas de “pessoas reais”.

Mirela já tem um mídia kit completo, com dados de público por região, faixa etária e idade e tabela de preços para postagens. No Instagram, ela cobra entre R$ 650 (único post) e R$ 1.650 (contrato de três meses). A presença da instagrammer em eventos pode custar até R$ 3.500.

A instamãe curitibana Larissa Cantagalli, 28, também tem ganhado para participar de eventos. O canal dela, mantido com fotos de looks da filha, Valentina, de 3 anos, tem 75 mil seguidores. “Vamos a inauguração de lojas, mas já recebemos convites para desfiles em todo país”. Apesar de não aceitar pagamento por posts, Larissa diz receber muitas roupas. No início do mês, a Gap Kids enviou um par de bonés para a menina como parte de uma campanha promocional.

Fotógrafos profissionais

Sem gatos, dicas de maternidade ou receitas fitness, Daniella Cabizuca, 37, apostou em seu trabalho de fotógrafa para bombar na rede. E deu certo. Em 2012, ela entrou na lista de instagrammers brasileiros favoritos de Mike Krieger, um dos fundadores do Instagram. Hoje, Daniella é acompanhada por mais de 250 mil perfis.

A fotógrafa tem duas parcerias fixas, em que produz coleções de fotografias, fornece as imagens às empresas parceiras e, depois, divulga em seu Instagram e Facebook. “Tive que aprender a ver meu Instagram como algo sério. Deixou de ser somente um hobby”, afirma Daniella.

O fotógrafo César Ovalle, 35, também expõe seu trabalho no canal, que tem cinco anos e 319 mil seguidores, e faz posts publicitários, em especial de empresas de roupas ou tecnologia. Ele não revelou quanto cobra por post, mas afirmou que ganha bem: “Tem meses em que ganho mais no Instagram do que como fotógrafo fora da rede”.