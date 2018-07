A People, grande revista de celebridadas norte-americana, apresentou seu aplicativo para iPad no início desta semana. O lançamento, feito pelo menos duas semanas depois do previsto, teria sido adiado por problemas nos contratos de veiculação de fotos de agências.

Uma das grandes questões que se levantou com a chegada dos tablets e dos leitores digitais foi a dos direitos autoriais. Os autores devem receber maior participação na venda de um e-book que em um livro impresso, já que o primeiro demanda menos custos? E os fotógrafos? Devem receber maior participação quando uma revista de grande porte veicula suas fotos nesse tipo de aparelho?

Alguns fotógrafos se declararam chateados com a posição da People, que afirmou que não haverá pagamento de taxas extras quando fotos já usadas na versão impressa forem publicadas no aplicativo. A revista disse ao site Hollywood Reporter que seus contratos permitem que fotos de agências sejam usadas nesse novo serviço.

Um porta-voz da revista disse, ainda, que o atraso no lançamento do aplicativo nada ter a ver com questões entre a People e os paparazzis, mas com aprimoramentos de última hora — eles queriam “ter o melhor produto possível e ter certeza que a verificação de assinatura estava funcionando”, afirmou o porta-voz ao Mashable.

O aplicativo é a reprodução virtual da versão impressa da revista, mas inclui alguns elementos interativos, fotos extras e vídeos exclusivos, como um em que cantora Katu Perry ensina os usuários a usar o aplicativo e mostra fotos inéditas de sua infância. Quem já é assinante da revista pode verificar sua assinatura e baixar a edição atual de graça. Para quem não assina, cópias avulsas estão disponíveis para compra.

A People é a quarta publicação da Time Inc. a ser lançar seu conteúdo em um aplicativo para iPad. As primeiras foram as revistas Time, Fortune e Sports Illustrated.

Foto: reprodução