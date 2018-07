Com seus mais de cinco milhões de seguidores, o ator Ashton Kutcher (@aplusk) vai entrar no ramo da publicidade. Ele vai supervisionar as ações de marketing nas redes sociais da Popchips — uma fabricante de salgadinhos sediada em São Francisco –, além de ajudar a criar conteúdo para promover a marca em sites de relacionamento.

Como parte do acordo, o ator de 32 anos, casado com a atriz Demi Moore e criador do programa da MTV Punk’d, comprou uma ação minoritária da Popchips e foi nomeado o diretor de cultura pop da empresa. Mas ele não deve aparecer nas propagandas dos salgadinhos.

Essa parceria mostra um novo tipo de parceria publicitária que está crescendo entre marcas e celebridades de Hollywood. Em vez de apenas emprestar sua imagem e sua voz à divulgação de produtos, os artistas estão procurando acordos mais amplos, em que eles se vinculem à marca de forma mais sólida e que possam se envolver no processo de criação.

“Olha, eu vou comer esses salgadinhos de qualquer jeito… se eu posso, por que não realmente possuir um pedaço da empresa?”, disse Kutcher pelo microblogging.

Essa tendência pode ser explicada pela crescente sofisticação do consumidor, que não se deixa mais levar pelo rosto bonito em uma propaganda na televisão. “Quanto mais profunda for a relação entre marca e celebridade, mais autêntica a publicidade, e isso ajuda a validar o produto aos olhos do consumidor”, disse ao Wall Street Journal Steven Lashever, co-diretor da divisão que analisa a validação de uma ação publicitária na Agência Creative Artists. Esses tipos de acordos são a “próxima onda na fusão entre marcas e celebridades”, acrescenta.

Em uma ação similar este ano, Lady Gaga foi nomeada chefe de criação da Polaroid. A cantora não só aparece nos anúncios da câmera, mas também vai ajudar a empresa a desenvolver novos produtos. Ela também terá participação comercial dentro da companhia, mas a Polaroid não divulgou detalhes de acordo. A atriz Sarah Jessica Parker foi nomeada chefe de criação da marca de roupas Halston e o rapper 50 Cent comprou uma porcentagem da Energy Brands, empresa posteriormente comprada pela Coca-Cola que engarrafava água mineral.

“Eu não poderia imaginar um porta-voz melhor para nossa marca”, disse, também ao Wall Street Journal, Keith Belling, diretor executivo da empresa sobre Kutcher. “Ele é um pioneiro em redes sociais e tem sua própria plataforma (de divulgação)”. A Popchips afirma ter alcançado aproximadamente US$ 19 milhões em vendas o ano passado e espera atingir os US$ 40 milhões esse ano.

“Eu vou criar novas formas para os consumidores se conectarem com o produto”, disse o ator, que tem mais seguidores no Twitter que Oprah Winfrey e o Presidente Barack Obama.