No Mormaii Venko Jeri, alternar entre os chips é tarefa simples; por R$ 299, aparelho tem 2G e configurações bem básicas

SÃO PAULO – Celulares de dois, três chips fazem um sucesso danado no Brasil, cujas tarifas telefônicas estão entre as mais caras do mundo. Todos os principais fabricantes, incluindo Samsung, Motorola e LG, oferecem opções de modelos mais baratos que são “dual chip”, isto é, com dois chips.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

FOTO: Divulgação

A Mormaii (isso mesmo, a marca de surfwear) deixou todos no chinelo com seu modelo para quatro (!) chips diferentes. Um para cada operadora brasileira.

Seu celular é uma parceria com a Venko, única fabricante totalmente nacional de celulares, sediada em São Paulo. A Venko já havia colocado no mercado, sem a bandeira da Mormaii, outros dois modelos com quatro chips, o Ideal e Carisma.

O lançamento com a marca de surfe se chama Jeri e vem em três opções: original e outros dois que homenageiam praias brasileiras famosas, Garopaba e Búzios. O modelo testado foi o Clássico, com uma parte traseira com ilustrações que lembram a estampa de uma canga de praia. Tem público-alvo, sem dúvida.

Leia a matéria completa no blog do Homem-Objeto.