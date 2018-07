SÃO PAULO – Demorou, mas chegou. Chega ao mercado ineditamente o celular com sistema operacional Ubuntu embarcado. Chamado Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, o smartphone é fruto de uma parceria com a fabricante espanhola BQ e será vendido por 170 euros (equivalente a R$ 534,5).

Assim como aconteceu quando a Mozilla chegou ao mercado móvel com seus aparelhos com Firefox OS, os dispositivos com Ubuntu possuem configurações mais modestas que os da maioria dos concorrentes.

Sua tela é de 4,5 polegadas, processador de quatro núcleos rodando a 1,3 Ghz, conexão LTE, armazenamento expansível de 8GB e câmera de 5 megapixels.

A vontade de tornar real o projeto de um dispositivo com o Ubuntu OS ficou mais próxima do público em 2013, quando a Canonical (empresa responsável pelo Ubuntu) começou uma campanha de crowdfunding no IndieGogo.

Na época, a proposta era de construir o Ubuntu Edge, celular com especificações bem mais avançadas que o da Aquiris. Apesar de terem arrecadado US$ 12,8 milhões, a campanha fracassou (o objetivo era US$ 32 milhões) e o plano foi por água abaixo.