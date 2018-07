De acordo uma pesquisa feita pelo site de descontos MyVoucherCodes, quase um quarto dos ingleses compraria um celular produzido pelo Facebook.

Apesar das repetidas negações da empresa sobre o plano de lançar um telefone móvel próprio, mais de dois terços dos entrevistados disseram que ainda esperam que a maior rede social do mundo revele um aparelho com sua marca.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Das 1.485 pessoas ouvidas, 24% afirmaram que provavelmente comprariam um celular do Facebook, e quase um terço espera que o aparelho seja melhor que o iPhone da Apple. Mais de 75% disseram que a função de reconhecimento de face, capaz de identificar as pessoas em fotos publicadas no Facebook, e a marcação automática de amigos nas fotos seria uma “perspectiva interessante”.

Dentro os que afirmaram não comprariam um celular do Facebook, 69% se disseram preocupados com a privacidade, e 43% acreditam que a rede social teria acesso ao número do telefone e a outros dados pessoais armazenados no aparelho.

“A marca Facebook tão forte que eu não tenho dúvida de que haverá um grande interesse em um celular produzido por eles”, disse Mark Pearson, presidente do MyVoucherCodes, ao jornal Telegraph. “No entanto, está claro que será preciso lidar com as preocupações em relação a privacidade antes de consumidores confiarem informações de amigos e familiares a eles”, completou.