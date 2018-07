Por dois anos o Google negou que lançaria um celular com a sua marca, mas nesta terça-feira (5) isso pode mudar. A empresa fará uma coletiva de imprensa em sua sede no Estado americano da Califórnia para lançar um novo telefone projetado pelo próprio Google e fabricado pela taiwanesa HTC.

Por enquanto, o celular vem sendo chamado de Nexus One, desde que funcionários do Google revelaram detalhes dele pelo Twitter. De acordo com informações ainda não oficiais, nos EUA ele será vendido a US$ 530 desbloqueado ou por US$ 180 com um contrato de 2 anos pela operadora T-Mobile.

Um blog anônimo publicou um teste com o novo aparelho do Google. O telefone teria um processador de 1 gigahertz, câmera de 5 megapixels, tela widescreen de 3,7 polegadas, além de rodar a versão 2.1, a mais atualizada, do Android, o sistema para celulares também criado pelo Google.

As imagens publicadas pelo blog mostram um design simples, e até bastante semelhante a outros modelos da HTC, como o Touch 2 e o Magic (que é vendido no Brasil e também usa o Android). O telefone é fino (11,5 milímetros), tem poucos botões e uma trackball direcional.

Antes do anúncio do Android, em 2007, também havia rumores sobre o lançamento de um celular do Google (o G-Phone), o que acabou sendo negado pelo então diretor de engenharia do Google, Steve Horowitz, em um vídeo publicado no YouTube no anúncio do Android. “Estou aqui para dizer que, na verdade, não existe nenhum G-Phone”, afirmava.