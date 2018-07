Facebook anuncia Home, tecnologia que funde a rede social ao sistema operacional Android

SÃO PAULO – “Hoje finalmente vamos falar do celular do Facebook.” Com essa frase Mark Zuckerberg abriu a apresentação do Facebook Home – a tecnologia que coloca na tela inicial do Android as últimas atualizações na rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

A fala teve dois objetivos. Primeiro: ironizar boatos antigos. Afinal, desde 2010 Mark Zuckerberg nega que o Facebook lançaria um aparelho próprio, considerando impossível que a empresa passasse a produzir hardware para competir com gigantes como a Apple e a Samsung.

Segundo: abre espaço para um longo debate. O Facebook Home não é um celular, tampouco um sistema operacional, e não funciona como um simples aplicativo. Sua função é colocar a rede social em posição privilegiada no sistema de smartphones mais popular do mundo. Não seria esse o tal celular do Facebook, então?

O objetivo do Facebook Home é ambicioso: mudar o modo como se usa o celular, tirando o foco dos aplicativos. “Fazer que o celular gire em torno das pessoas”, explicou Zuckerberg. Por isso, ele traz para a tela inicial as atualizações dos seus amigos, comentários em postagens e recados, diminuindo o caminho entre o destravamento do celular e as informações.

Uma das justificativas para essa ideia está nos números apresentados: os usuários de aplicativos passam 23% do tempo no Facebook, uma liderança folgada. Para acessar outros apps, como o Instagram ou Twitter, basta deslizar o dedo para cima para ter acesso ao painel.

Fica a dúvida sobre a necessidade de se ter acesso imediato ao que acontece no Facebook. A propaganda exibida durante a conferência mostrava um usuário do Home checando as suas atualizações dentro de um avião. A cada nova informação recebida, a ação se replicava no “mundo real”: pessoas se divertindo numa festa, gatos passando entre os passageiros. Não parece ser fácil escapar de ficar sabendo de tudo imediatamente.

Outro incômodo já pode ser esperado: no futuro, o Home terá propagandas.

Quem gostou da ideia – ou quer fugir dela – terá de esperar. O Home será lançado na Google Play Store na sexta-feira, 12, nos Estados Unidos e em breve em outros mercados.

Inicialmente estará disponível apenas para os aparelhos HTC One X, One X+, Samsung Galaxy S III, Galaxy Note II e o futuro Galaxy S4. A promessa é de que a lista será ampliada em breve e contemplará outros dispositivos – inclusive tablets.

Outro modo de obter a novidade é ter um celular que vem com o Facebook Home pré-instalado – a ideia mais próxima de um Facebook Phone. A HTC e a operadora de telefonia norte-americana AT&T lançarão o primeiro aparelho com o recurso, o HTC First, apenas nos Estados Unidos, sem previsão para o Brasil. Considerando a exclusividade de venda da AT&T e a saída da HTC do mercado brasileiro, é difícil imaginar o celular sendo lançado no Brasil.

Assim, é provável que os primeiros aparelhos com o Home já instalados cheguem ao País através de outra marca de celular ou de uma operadora. O Facebook terá um programa de parcerias para levar o aplicativo ao maior número possível de telefones e deve fechar acordos com outras fabricantes e empresas de telefonia para chegar a outros países. Mas, até agora, nada de concreto foi anunciado em relação ao Brasil.

Para Zuckerberg, o Facebook Home é “a melhor versão do Facebook já feita”. A ambição da empresa é reinventar o modo de usar o celular e ganhar espaço nesse mercado ainda em ascensão – basta lembrar que dois terços do mundo estão desconectados. Como lembrou Zuckerberg, uma geração vai conhecer a internet pelo celular. E ele espera que essa iniciação seja através do Facebook Home.

—-

Leia mais:

• Link no papel -8/4/2013