Pesquisa mostra que uso da internet em dispositivos móveis cresceu em 2011

Como os tablets, smartphones e aparelhos conectados estão mudando os hábitos de consumo de mídias digitais? Esse foi o tema da pesquisa da Comscore, batizada de “Onívoros Digitais“, lançada nesta terça-feira, 11. Segundo o estudo, o tráfego na web fora de computadores correspondeu a 6,8% dos acessos nos EUA em agosto – dois terços disso são provenientes de celulares, o restante de tablets.

O crescimento da fatia de acessos vindos de dispositivo móveis foi impulsionado pela maior disponibilização de redes Wi-Fi. Em agosto, mais de 37% de todas as conexões à internet feitas nos EUA ocorreram através de Wi-Fi – um crescimento de três pontos percentuais em relação aos três meses anteriores. Por outro lado, os tablets estão ajudando a impulsionar o acesso via banda larga móel (3G ou 4G), responsável por 10% dos acessos vindos desse tipo de dispositivo.

No geral, segundo o estudo, metade da população com acesso à dispositivos móveis acessam mídias através deles (acessam a web, aplicativos e fazem download). A porcentagem desse tipo de acesso cresceu 19% neste ano – já são mais de 116 milhões de pessoas.

Os iPads correspondem a 97% dos acessos vindos de tablets. A pesquisa revelou particularidades sobre o público que usa tablets: no geral são homens jovens (54% são homens, 30% têm entre 25 e 34 anos), que ganham US$ 100 mil por ano (45% pelo menos). Três em cada cinco consomem notícias e atualizam suas redes sociais em seus tablets.

No caso dos celulares, porém, o mercado é mais equilibrado – mas com predonínio do Android. O sistema operacional do Google corresponde a 43,7% dos celulares, seguido de perto pelo iOs, com 43,1%. Quando se misturam tablets e celulares, os Androids são 341% do mercado total de aparelhos conectados.