Moto X é aposta das empresas para recuperar o terreno perdido pela Motorola para a Samsung

SÃO PAULO – O smartphone Moto X, aposta do ano da Motorola/Google, teve seu lançamento marcado para 1 de agosto. O evento será em Nova York.

Na foto do convite enviado à imprensa (acima), pode-se ver no canto direito inferior o mesmo smartphone com o qual o presidente executivo do Google, Eric Schmidt, apareceu em público recentemente.

O aparelho é visto pelo Google, que comprou a Motorola em meados do ano passado, como decisivo para a tradicional marca de celulares recuperar terreno perdido para a Samsung. O Moto X será fabricado nos EUA.

Diversas informações e imagens do celular já vazaram, de onde se aprendeu que o novo aparelho tem processador dual-core de 1,7 GHz, tela de 4,7 polegadas, câmera traseira de 10 megapixels e frontal de 2 megapixels e sistema operacional Android 4.2.2. Ele também parece não ter entrada para cartão microSD, o que significa que o usuário estará limitado ao armazenamento do aparelho.

No sábado, 20, o perfil @evleaks, do Twitter, vazou o que seria a primeira foto oficial do aparelho.