O especialista porto-riquenho em comunicação audiovisual Tomás López-Pumarejo prevê que em 2017 a população mundial verá mais novelas e séries em telefones móveis do que pela televisão.

“Uma série de sucesso alcança no mínimo uma audiência dez vezes maior se é transmitida na internet, nos celulares e computadores do que pela televisão”, apontou López-Pumarejo nesta segunda-feira, 13, em entrevista à agência EFE.

—-

López-Pumarejo, professor de Novas Mídas do Brooklyn College, de Nova York, participa do Festival Internacional de Mercado da Telenovelas que acontece na cidade argentina de Mar del Plata. Ele afirma, porém, que é “difícil” que séries sejam produzidas no futuro apenas para a internet.

Cada produtora ou meio vai “adaptar” seu conteúdo a cada um dos formatos: televisão, telefone móvel e computador, explicou.

Como exemple, ele cita novelas e séries feitas para celular que têm uma duração de “uns cinco minutos” por capítulo e são feitas “em primeiro plano e com poucas panorâmicas” adaptadas às pequenas telas dos telefones.

Segundo o especialista, a “explosão” da internet mudou por completo a indústria televisiva, um “meio moribundo que teve que se reinventar e se transformar”.

Neste sentido, ele detalhou a “forte influência” dos fóruns na internet sobre os produtos audiovisuais, como aconteceu, por exemplo, com o desenrolar da série Lost.

“Os fóruns de discussão na internet são uma solução ideal para a indústria porque permitem ver o impacto dos produtos e conhecer melhor as preferências do público”, apontou.

A internet “ocupa o centro das discussões que era da televisão há dez anos”, resume.

Ele também afirma que alguns dos comentários na internet “inquietam e desafiam” as grandes empresas audiovisuaiss que têm medo de mudar a trama de suas séries, já que os espectadores podem reclamar na internet.

O especialista considera que a influência na internet seguirá crescendo nos próximos anos desde que se mantenha a “liberdade de conteúdo”.

Para ele, pode ocorrer uma “batalha” entre as grandes corporações e os serviços na web, como o Google e a rede social Facebook, para não perder sua hegemonia para os “jovens empreendedores” que criam produtos na rede.

López-Pumarejo se especializou no estudo de mercado televisivo hispânico nos Estados Unidos, que tem um público de “uns 50 milhões de pessoas que geram um mercado de consumo de US$ 900 bilhões”.

O pesquisador participa das mesas de debate do Festival que termina nesta terça-feira, 14, em Mar del Plata, 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires.

No evento, concorrem onze novelas de diversos países, como Argentina, México, Equador, Brasil, França e Itália, entre outros.

(EFE)