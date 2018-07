O número de celulares com acesso à internet banda larga cresceu 24% em um ano. Pelas contas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil fechou abril com mais de 25,5 milhões de aparelhos 3G — incluindo 6,4 milhões de modens — , número equivalente a 12% das tecnologias móveis atualmente em uso no País.

Além desse número, a Anatel divulgou um recorde: o número de habilitações de terminais, ou seja, a quantidade de pessoas que compraram um celular e ativaram a linha, foi o maior dos últimos 11 anos para os primeiros quatro meses do ano. Entre janeiro e abril foram habilitadas 9,6 milhões de linhas. Só em abril foram registrados 2 milhões de novos celulares, maior crescimento no mês de abril desde 2005, quando foram habilitadas .

Com isso o Brasil chega à marca de 212,6 milhões de celulares, equivalente a 109,32 aparelhos para cada 100 habitantes (número que teve alta de 4,43%).

Quadro já característico do Brasil é o que separa usuários com contas pré-pagas e pós-pagas, dado esse que também ilustra para as operadoras o potencial de uso de internet móvel. Atualmente são 38 milhões pós-pagos (17,90%) e 174,5 milhões de pré-pagos (82,10%).

A consultoria IDC prevê futuras mudanças nessa balança, diminuindo a diferença entre os dois tipos de consumidores. Para 2015, o analista Bruno Freitas acredita em uma proporção próxima a 60%, para celulares tradicionais, e 40%, para smartphones.

Segundo dados da Anatel, as regiões Centro-Oeste e Sudeste são as mais “congestionadas” em termos de teledensidade. Na primeira, são 130 celulares (a cada 100 habitantes); São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo somam 118. Na fila, seguem o Sul (113), Norte (94) e Nordeste (93).

Em termos de divisão de mercado pelas operadoras, a Agência Nacional de Telecomunicações contabiliza 29,45% com a Vivo; 25,38% para a Claro; Tim com 25,28%; e Oi tem 19,56%.

