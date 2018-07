Centistas da Universidade de San Diego, na Califórnia, estão criando uma rede de sensores ambientais e celulares que podem ajudar evitar a poluição no momento exato de traçar a sua rota.

Barizado de CitiSense, o sistema terá informações minuto-a-minuto sobre a qualidade do ar, coletadas por centenas de sensores instalados em mochilas, jaquetas e outros acessórios dos moradores de San Diego.

Os dados coletados pelos sensores são mandados aos aparelhos celulares que, através de uma rede wireless, os enviam aos computadores centrais. Lá as informações são analisadas e divulgadas aos cidadãos, agências de saúde e toda San Diego.

Segundo os pesquisadores, hoje a cidade tem 3,1 milhões de habitantes e apenas cinco monitores oficiais da qualidade do ar. “Nós sabemos a qualidade do ar nesses pontos exatos, mas nós sabemos muito pouco sobre os outros lugares”, diz William Griswold, professor de ciências da computação e um dos autores do projeto.

Além de monitorar a qualidade do ar, os sensores também poderão coletar informações de saúde. A combinação das duas informações poderá ajudar médicos e cientistas a realizar pesquisas sobre como a poluição pode afetar a saúde humana.

(foto: Wikimedia Commons)