Executivo do Google estima que quantidade de smartphones com o sistema chegará a 1 bilhão entre 6 e 9 meses

SÃO FRANCISCO – O presidente do conselho de administração do Google, Eric Schmidt, previu nesta terça-feira, 16, que haverá mais de um bilhão de smartphones em uso com seu sistema operacional Android dentro dos próximos seis a nove meses.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Schmidt também notou que o Google não tem intenção de bloquear o acesso ao novo aplicativo do Facebook, dizendo ter ficado “fenomenalmente feliz” com o software da empresa rival, que substitui a tela principal de telefones com Android.

Remover o Facebook Home da loja de aplicativos do Google iria contra os “depoimentos públicos do Google, nossas políticas, nossa religião”, disse Schmidt em uma conferência em Nova York nesta terça-feira organizada pelo blog de tecnologia AllThingsD.

O Android é um software de fonte aberta e assim as companhias são livres para trabalhar nessa plataforma e personalizá-la para suas necessidades.

O aplicativo Facebook Home proeminentemente apresenta o índice de atualizações da rede social e as mensagens na tela principal dos dispositivos, roubando o lugar dos próprios serviços do Google como busca na web e mapas.

O Android é agora o maior software para dispositivos móveis do mundo, com mais de 750 milhões de dispositivos ativados em uso.

No ritmo atual, Schmidt disse que o Google cruzaria a marca de 1 bilhão dentro de seis a nove meses e será de “quase 2 bilhões em um ano ou dois”.

/ REUTERS