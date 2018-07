ZTE e Huawei exibiram seus aparelhos com o novo sistema operacional embarcado

BARCELONA – LG, ZTE, Geeksphone e Alcatel-Lucent são as primeiras empresas a colocarem o sistema operacional aberto da Mozilla, o Firefox OS, em seus aparelhos. O novo sistema operacional para aparelhos móveis foi anúncio de forma definitiva no início da Mobile World Congress, em Barcelona. Para a Mozilla, o Firefox OS representa o modelo alternativo que deve incomodar concorrentes como Google e Apple, que, para a Mozilla, ditam como a web móvel deve ser, o que o CEO Gary Kovacs, chamou de “modelo quebrado”.

ZTE Fire com Firefox OS. FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

Antes da feira, já se sabia sobre a Alcatel e o seu One Touch Fire com o Firefox OS embarcado. Mais recentemente, a ZTE — e o seu celular, chamado Open — foi apontada como outra fabricante. A LG ainda não confirmou qual dispositivo utilizará na parceria.

Além das grandes, a Geeksphone ganhou destaque ao exibir dois celulares com o software da Mozilla: um top de linha chamado Peak, e outro, mais modesto, com o nome de Keon.

De maneira geral, os aparelhos seguem um padrão de hardware e especificações comum e mais humilde do que os demais smartphones do mercado. A “humildade” é compatível com a proposta do Firefox OS, que tem como alvo principalmente pessoas que estão deixando de usar celulares e querem passar a usar smartphones.

A Mozilla afirma ter selado parceria com 23 companhias para que o OS se tornasse realidade. Um deles foi a Qualcomm, colaborando com o chip Snapdragon, e a Nokia, que entra com o serviço de mapas. “Vocês sabem que um bom serviço de mapas é fatal para o sucesso de um OS”, brincou, lembrando o caso do Maps da Apple, o vice-presidente de produtos da Mozilla, Jay Sullivan.

Outros parceiros entraram levando seus aplicativos para a plataforma, como é o caso da Disney, MTV, Electronic Arts, Twitter, Facebook, Cut The Rope, Box, AirBnb e Soundcloud.

O Firefox OS funciona apenas com aplicativos criados em plataformas abertas da web, como HTML5 e JavaScript. A expectativa é a de que, por conta dessa “escolha” da companhia, a plataforma receba o apoio e o interesse de muitos desenvolvedores que já dominam o conhecimento sobre essas linguagens. A Mozilla conta hoje com mais de 8 milhões de desenvolvedores associados.

O recurso de destaque do sistema operacional é o MarketPlace e o seu sistema de busca. Por ser baseado em web, a Mozilla não hospeda o aplicativo em seu servidor, apenas direciona o usuário. O web app é armazenado pelo próprio desenvolvedor, que, por isso, ganha o direito de comercializar seu aplicativo diretamente com o usuário — modelo idêntico ao tradicional de softwares.

O app deve seguir alguns critérios da Mozilla e o desenvolvedor, além de hostear o próprio app, deve anexar o manifesto ao seu produto, o que garante que ele “conversará” com a web e poderá, assim, ser encontrado esteja onde estiver (veja como fazer).

A Telefônica/Vivo é uma das operadoras que assinaram parceria com a Mozilla, e é ela que garantirá que o mercado brasileiro seja o primeiro país a ganhar o Firefox OS, seguido de Colômbia, Espanha e Venezuela. No País, chegarão os aparelhos da Alcatel One Touch, da LG e da ZTE. Durante a Campus Party, no Brasil, um porta-voz da Telefônica, disse que a plataforma chega atrasado (a data inicial era o “primeiro trimestre” de 2013), apenas no segundo semestre deste ano, custando por volta de US$ 100.

*O repórter viajou a convite da Qualcomm

