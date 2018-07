A tecnologia permite que computadores se conectam aos celulares através de uma conexão Wi-Fi de curta distância. Eles requisitam a página e os celulares, através de uma conexão 3G ou outra de longa distância, acessam os arquivos requisitados na internet.

A idéia foi desenvolvida na Microsoft Research Índia, em 2007. Lá, o número de pessoas que se conectam pelos celulares é dez vezes maior do que pelo computador.

No início, o projeto se chamava Combine e tentava juntar o máximo de conexões possíveis para criar uma conexão rápida para um computador. O grande problema, porém, era aquele que todo mundo que acessa a rede Wi-Fi pelo celular já sabe: a conexão devora a carga da bateria.

Toda vez que o telefone transfere dados por Wi-Fi para o computador, o sistema fica em um estado de alta capacidade por poucos segundos, independente de quanto foi transferido. Isso faz com que a bateria acabe rapidamente, especialmente quando várias pequenas transferências são feitas – ao abrir, por exemplo, várias páginas da web.

Por isso, o principal desafio foi criar um sistema que otimizasse as baterias dos aparelhos – o menor uso possível, para a melhor conexão. “Em vez de usar todos os telefones disponíveis, o Cool-Tether determina o melhor número de telefones para abrir determinada página”, diz Vishnu Navda, pesquisador da Microsoft Research Índia.

Com softwares especiais instalados nos smartphones e no computador, o sistema fica coordenado. Os dados são transferidos de maneira otimizada, fazendo com que o consumo de energia esteja associado à maior transferência possível de dados.

Os pesquisadores perceberam que a tecnologia consegue otimizar em até 71% o consumo de energia.

