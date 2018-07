Uniformes da empresa Shapeways. FOTO: Randy Harris/NYT Uniformes da empresa Shapeways. FOTO: Randy Harris/NYT

Jenna Wortham Prever

The New York Times

Há alguns anos, autoridades e inúmeros executivos de Nova York anunciaram sua ambição: fazer da cidade um extraordinário viveiro de inovações tecnológicas, o próximo Vale do Silício. Para tanto, foram destinados recursos a incubadoras de startups e foi aprovada uma solicitação da Universidade Cornell para transformar Roosevelt Island em um campus de tecnologia de ponta com 186 mil metros quadrados, destinado a rivalizar com o de Stanford.

Desde então, muito dinheiro foi injetado no setor de tecnologia da cidade – não tanto quanto no Vale do Silício, mas em um ritmo mais acelerado. Dezenas de empresas de tecnologia locais atraíram milhões de usuários. Startups ligadas a importantes indústrias de Nova York, das áreas de mídia, publicidade e comércio, tiveram considerável sucesso.

Mas nenhuma startup de Nova York pode ser considerada um estouro, no mesmo nível das valorizações de bilhões de dólares que se tornaram tão comuns no Vale do Silício.

Isto decepcionou em parte os que ajudaram a estabelecer estas metas para a cidade.

“O estardalhaço da publicidade acabou definitivamente”, disse David Tisch, investidor e cofundador da Techstars, incubadora de startups de Nova York. “Está mais difícil apontar para alguma coisa e dizer: é tecnologia de Nova York.”

Algumas empresas chegaram perto de estourar, mas acabaram esbarrando em obstáculos.

O Tumblr, serviço de blogging sediado no centro de Manhattan, ganhou as manchetes em maio quando foi adquirido pelo Yahoo por US$ 1,1 bilhão. Mas a venda, aguardada como um evento importante no panorama tecnológico da cidade, foi ao mesmo tempo considerada por muitos um ato de desespero porque a companhia ainda lutava para se estabelecer quando o acordo foi concluído.

A certa altura, a Fab.com, uma loja online, parecia prestes a tornar-se a próxima Amazon. Mas, no ano passado, perdeu importantes executivos e enfrentou grande dificuldade para manter sua posição financeira.

Mesmo o Foursquare, o aplicativo de compartilhamento de locais de encontro que chamou tanto a atenção há alguns anos, e várias vezes suscitou boatos de que estava prestes a ser adquirido, perdeu espaço. Recentemente, o Foursquare informou que seu número de usuários passou de 45 milhões de pessoas usando o aplicativo.

Outras praças

Alguns importantes investidores de Nova York reagiram com otimismo quando a cidade e as startups locais começaram a olhar para outros lugares. Fred Wilson, sócio da empresa de Manhattan Union Square Ventures, informou que tem investido em outros mercados, como Europa e Canadá. Wilson definiu a estratégia como uma “mudança gradual e variada” e acrescentou: “Espero que as companhias sediadas em Nova York possam sempre representar o maior grupo da nossa carteira”.

Os investidores continuam apostando na cidade. A quantidade de dinheiro de risco (de investidores-anjo ou private equity) investido em Nova York cresceu nada menos que 200% de 2009 a 2013, de US$ 799 milhões para US$ 3 bilhões, segundo a CB Insights, uma firma de análise de dados especializada em tendências do capital de risco. Por sua vez, em 2013, o Vale do Silício recebeu US$ 11,4 bilhões.

Anand Sanwal, diretor executivo da CB Insights, disse que Nova York mostrou que é uma alternativa promissora para companhias recém-constituídas e também para investimentos em empresas em um estágio um pouco mais avançado. Ele ressaltou que Nova York hoje atrai mais capital de risco do que Boston, que já foi a segunda depois do Vale do Silício.

“Há pessoas que acham Nova York um mercado irrelevante”, disse Sanwal. “Ela é apenas relativamente imatura. Está no bom caminho e precisa continuar nele mais um pouco.”

Entre as companhias locais que chamam a atenção dos investidores está a Canary, que produz um sistema inteligente de segurança de residências; a Fifty-Three, que faz aplicativos de desenho para celulares; o Kickstarter, site de financiamento coletivo; Warby Parker, varejista de óculos online; MongoDB, uma firma de serviços em nuvem; AppNexus, companhia de publicidade online; e Shapeways e MakerBot, startups de impressão em 3-D.

O Branch, uma ferramenta popular de conversação online, recentemente foi adquirido pelo Facebook, e o site de compras Gilt estaria se preparando para fazer sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). As editoras online BuzzFeed e Vox continuam em expansão, e a Birchbox, que vende produtos de beleza como serviço de assinatura, anunciou que levantou US$ 60 milhões, o que lhe conferiu o valor de mercado de cerca de US$ 500 milhões. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA