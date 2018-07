Após censura a capa de disco, rede social proíbe exibição de imagem de boneca que ilustra cartaz de joalheria

SÃO PAULO – O Facebook já mostrou que controla o que é postado quando censurou a foto de Robert Mapplethorpe que ilustra a capa do disco da banda Scissor Sisters. O novo alvo de restrição foi a foto de uma boneca de porcelana nua, postada por uma joalheria de Sydney, na Austrália.

Victoria Buckley, dona da joalheira, diz que os cartazes das bonecas com os seios desnudos, que lhe servem de inspiração na criação das peças, não causaram nenhum problema na fachada de sua loja.

Mas, no Facebook, ela recebeu seis avisos de que a imagem tinha “conteúdo inapropriado” e violava os termos de serviço. Por isso, dizia o alerta, as fotos poderiam ter removidas e até Victoria poderia ser banida do Facebook se as postasse novamente.

Além do topless da boneca e da foto de Mapplethorpe, o Facebook também já emitiu avisos semelhantes à mulheres que postavam fotos amamentando seus bebês – o Facebook julgou as imagens como obscenas.

Victoria disse que a rede social está se comportando como “filisteus” e que a reclamação está sendo tratada como “puritanismo americano”.