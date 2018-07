O Google participa, com autoridades europeias e norte-americanas, de um processo para tornar a censura à internet um motivo para aplicação de barreiras comerciais contra países, afirmou um executivo da companhia.

Google fechou seu portal na China no começo do ano devido à censura no país e a um ataque de hackers que teria se originado lá.

A China tem o maior número de internautas do mundo mas, apesar do crescimento acelerado do mercado, Pequim mantém rédeas curtas sobre a publicação de conteúdo delicado, como assuntos políticos ou informações sobre protestos de minorias étnicas, na internet.

Segundo o diretor de comunicação corporativa e política do Google, Robert Boorstin, a companhia está trabalhando em conjunto com o representante de comércio dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, o Departamento de Comércio e com autoridades europeias na elaboração do caso, que será levado à Organização Mundial de Comércio.

Uma ação como esta pode ajudar empresas de tecnologia norte-americanas a ganhar acesso a consumidores chineses, ao mesmo tempo que promovem a agenda de direitos humanos dos EUA.

