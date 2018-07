Em sua primeira visita à China, Tim Cook falou sobre proteção de propriedade intelectual e denúncias trabalhistas

PEQUIM – O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, sucessor de Steve Jobs, se reuniu em Pequim com o vice-primeiro-ministro chinês Li Keqiang, que segundo as previsões será o primeiro-ministro do regime comunista a partir de 2013, informou a imprensa oficial chinesa nesta quinta-feira, 29.

Em sua visita à China, Tim Cook visitou a linha de montagem da Foxconn no país, onde o iPhone é produzido e que vem sendo acusada de más condições de trabalho. FOTO: Divulgação

Na reunião de quarta-feira, Li prometeu a Cook que a China fortalecerá a proteção dos direitos intelectuais, em um momento no qual a Apple mantém um conflito com uma pequena empresa chinesa pelo uso da marca iPad no mercado asiático.

Li, citado pela agência oficial de notícias chinesa Xinhua, pediu à Apple e a outras companhias que expandam a cooperação com a China, participem ativamente do crescimento das zonas menos desenvolvidas do país (especialmente no oeste chinês) e “prestem maior atenção ao cuidado com os trabalhadores”.

Este último pedido faz referência velada às acusações de más condições trabalhistas nas fábricas de montagem do iPhone, do iPad e de outros produtos da Apple no sul da China (em plantas de sua sócia taiuanesa Foxconn).

Cook assegurou ao futuro primeiro-ministro chinês que a empresa fortalecerá sua cooperação no gigante asiático e conduzirá seus negócios “de forma honesta e conforme a lei”.

A Apple é a empresa de tecnologia mais bem-sucedida no mercado chinês desde 2011, mas sua popularidade pagou um alto preço, já que a companhia teve diversos problemas no gigante asiático nos últimos meses.

Aos mencionados problemas em suas fábricas e pelo uso da marca iPad se somam os frequentes tumultos nas lojas a cada vez que a Apple lança um de seus concorridos produtos.

