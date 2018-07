Da disputa pela marca iPad ao tratamento da mão de obra local, empresa enfrenta diversas complicações

HONG KONG/BERLIM – O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, viajou à China para conversar com autoridades, tentando resolver diversos problemas no mercado de maior crescimento para sua companhia, da disputa pela marca iPad ao tratamento da mão de obra local.

Cook está realizando sua primeira viagem ao país desde que substituiu Steve Jobs, o co-fundador da Apple, em agosto, e cumprirá uma agenda sigilosa que na segunda-feira incluiu conversa com o prefeito de Pequim e uma visita a uma das duas lojas da Apple na capital chinesa.

“Tim vai se reunir com autoridades na China, que é muito importante para nós. Planejamos ainda mais investimento e crescimento aqui”, disse Carolyn Wu, porta-voz da fabricante do iPhone, iPad e iPod naquele país.

Wu se recusou a revelar detalhes sobre a agenda completa de Cook, limitando-se a afirmar que ele teria novas reuniões com autoridades na terça-feira.

Cook foi fotografado sorrindo, por visitantes à loja da Apple. As fotos foram postadas em sites de redes sociais.

O novo presidente-executivo tem problemas sérios a resolver na China, que serve tanto como principal pólo industrial da Apple quanto como seu maior mercado potencial.

A China é o maior mercado mundial de telefonia móvel e já se tornou o segundo maior mercado para a Apple em termos brutos, mas a companhia vem perdendo terreno lá para a arquirrival Samsung Electronics, no segmento de celulares inteligentes, e ainda não lançou no país a versão mais recente de seu bem sucedido iPad.

No trimestre final de 2011, a Apple detinha três quartos do mercado chinês de tablets, e seu iPhone era o quinto celular inteligente mais vendido no país, de acordo com dados setoriais.

A Apple tem contratos com as operadoras de telefonia móvel China Telecom e Unicom para vender o iPhone no país; a terceira operadora chinesa, a China Mobile, está tentando fechar acordo com a companhia californiana.

Uma parceria com a China Mobile, a maior operadora chinesa de telefonia móvel, é entendida por muitos analistas como crucial para acelerar as vendas do iPhone na China, ainda que restem problemas de compatibilidade com a rede da companhia a resolver.

