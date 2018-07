Executivo garantiu que empresa fabricante do BlackBerry irá sobreviver à fase difícil

FOTO: David Manning/Reuters

TORONTO – O presidente-executivo da Research In Motion, Thorsten Heins, disse nesta terça-feira, 3, que não há nada errado com a empresa e negou que a fabricante dos smartphones BlackBerry esteja em uma “espiral da morte”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Em uma entrevista por rádio para a Canadian Broadcasting, Heins disse que a companhia canadense está enfrentando grandes desafios mas irá emergir com sucesso da transição pela qual está passando.

“Não há nada errado com a empresa, como ela está agora”, disse durante um programa de rádio local, em Toronto.

“Não estou falando da empresa que assumi seis meses atrás. Estou falando do estado que a empresa está agora.”

Heins negou que o futuro da RIM esteja em dúvida devido ao adiamento do lançamento da nova geração de BlackBerry 10 para o próximo ano. O atraso foi visto como um revés para a empresa que já dominou o mercado e cujas vendas têm desmoronado.

“Essa empresa não está ignorando o mundo, nem está em uma espiral da morte”, disse.

A RIM anunciou perdas operacionais maiores que o esperado no trimestre e forte corte de empregos na semana passada, afirmando ainda que o novo BlackBerry deverá ser lançado em 2013 e não no fim deste ano.

/ Reuters