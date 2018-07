Executivo do Google, Eric Schmidt, diz que o CEO e cofundador, Larry Page, se recupera de doença que tirou sua voz

SUN VALLEY – O CEO do Google, Larry Page, está se recuperando de uma doença não especificada que causou a perda da sua voz e esteve no escritório do Google na segunda-feira, 9. A declaração foi feita pelo conselheiro executivo do Google, Eric Schmidt.

Larry Page, CEO do Google, em entrevista à emissora PBS na segunda-feira. FOTO: Reprodução

Page não participou dos últimos eventos públicos do Google e não foi visto publicamente desde o mês passado. Sua ausência foi notada principalmente durante a reunião anual de acionistas do Google. Na época, Schmidt explicou que Page havia “perdido a sua voz”. A ausência prolongada levantou dúvidas sobre a saúde do cofundador do Google, de 39 anos, e sobre a misteriosa doença que teria afetado a sua voz.

Schmidt não quis entrar em detalhes do que aflingiu Page, mas disse nesta quinta-feira, 12, durante a conferência Allen & Co, que o cofundador tem participado de reuniões na sede do Google na cidade de Mountain View.

“Ele ainda está se recuperando. Larry está muito melhor. Ele estava no escritório na segunda-feira”, disse Schmidt. “Larry comandou a reunião. Ele está falando, mas falando suavemente.”

Page, que além de ser CEO também é um dos maiores acionistas do Google, também não deve participar da divulgação dos resultados do Google na próxima semana.

Sua ausência inexplicada ocorre em um momento que investidores estão ansiosos para saber os planos da empresa na área de hardware, depois do lançamento do tablet Nexus 7, e a concorrência com os produtos da Amazon e da Apple.

O tablet, produzido pela taiwanesa Asus, deve ajudar a expandir a quantidade de usuários de tablet que acessam os serviços do Google, incluindo o YouTube. As vendas do Nexus 7 começaram nesta semanas em algumas lojas online e os primeiros aparelhos devem ser entregues na próxima semana.

A demanda foi “”imensa para a primeira semana”, disse Schmidt, sem dar detalhes.

A empresa, que tem o buscador mais usado do mundo, teve uma receita de US$ 38 bilhões no ano passado. Mas, como consumidores passando mais tempo em redes sociais, como Facebook e Twitter, e usando cada vez mais smartphones em vez de PCs, os investidores tentam descobrir se os negócios do Google serão afetados.

