CEO do Google, Eric Schmidt, vai deixar o cargo ocupado há dez anos. FOTO: Tobias Hase/EFE

Eric Schimidt deixará o cargo de CEO do Google no dia 4 de abril, que já ocupava há dez anos, e será substituído por um dos fundadores da companhia, Larry Page. Em contrapartida, o executivo pode ganhar um cargo importante no governo do presidente Barack Obama, diz a Bloomberg, citando fontes anônimas. De acordo com a publicação, o nome do empresário está sendo cogitado para o cargo de Secretário de Comércio do EUA.

O cargo estava sendo ocupado por Gary Locke, que o deixou vago para se tornar o embaixador norte-americano na China. Além do nome de Schmidt, Obama ainda estaria considerando o ex-CEO da farmacêutica Pfizer, Jeffrey Kindler. “O presidente irá avaliar muitos candidatos, mas ainda estamos no começo do processo e nenhum decisão foi tomada”, disse Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca.

A última vez que Barack Obama conversou com Eric Schmidt em público foi durante o encontro com empresários da tecnologia que organizou em fevereiro.