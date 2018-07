SÃO PAULO – O presidente-executivo da Netflix, Reed Hastings, disse que os provedores de serviços de Internet deveriam fornecer conexões de rede adequadas gratuitamente para companhias de conteúdo e criticou a Comcast por seu apoio a regras “fracas” sobre o tráfego na Internet.

Em fevereiro, a Netflix fechou um acordo para pagar à Comcast por uma transmissão online mais rápida de seus filmes e séries de TV através de uma prática conhecida como interconexão, depois que consumidores reclamaram sobre lentidão no serviço.

Hastings chamou as taxas de interconexão de um “imposto arbitrário” que a companhia pagará em certos casos para preservar a experiência de seus clientes.

“Em vez disso, eles (provedores) devem fornecer acesso suficiente às suas redes sem encargos”, escreveu Hastings na quinta-feira no blog do Netflix.

Ele disse que interconexões gratuitas eram a chave para assegurar a “neutralidade na Internet”, que pede que provedores de Internet tratem dados de diferentes companhias de conteúdo de maneira igual.

A Comcast está buscando aprovação junto aos reguladores dos Estados Unidos para sua proposta de aquisição da Time Warner Cable por US$ 45,2 bilhões. O tratamento do tráfego da Internet é uma questão que se espera que seja examinada durante a análise do governo.

Hastings disse que a Comcast “tem sido uma líder do setor no apoio à fraca neutralidade na Internet, e esperamos que eles apoiem a forte neutralidade na Internet também”.

A Comcast, em um comunicado do vice-presidente-executivo, David Cohen, disse que nenhuma outra companhia tinha um “compromisso mais forte (que o da Comcast) com o grau de abertura da Internet”.

/ REUTERS