SÃO PAULO – Um dos aplicativos mais comentados de 2013, o Snapchat ganhou fama entre os usuários com sua ferramenta que faz vídeos e imagens enviadas a outra pessoa desaparecer após alguns segundos. Também ganhou popularidade no mercado de tecnologia após recusar uma oferta de aquisição de US$ de 3 bilhões do Facebook revelada pelo Wall Street Journal. Com as especulações em torno da queda no número de usuários adolescentes na rede social, uma nova pergunta surgiu no Vale do Silício: seria o Snapchat capaz de superar o Facebook?

Nenhuma das partes havia se manifestado sobre essa oferta até agora. Mas nesta segunda, 6, o cofundador do Snapchat Evan Spiegel quebrou o silêncio e confirmou ter recebido a oferta do Facebook para a revista Forbes, que destacou o empreendedor de 23 anos em sua capa. Embora não tenha falado sobre os valores envolvidos na proposta, Spiegel deu detalhes sobre a negociação e falou por que não quis vender o Snapchat – um aplicativo que ainda não tem modelo de negócio totalmente definido nem gera receita – para a maior rede social do planeta.

“Há pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem construir um negócio como este”, afirmou. “Acredito que trocar isto por algum ganho no curto prazo não é muito interessante.”

Toda negociação com o Facebook teria começado há um ano, quando Mark Zuckerberg enviou um e-mail para Spiegel o convidando a visitar a sede do Facebook em Menlo Park, na Califórnia. Spiegel disse que teria prazer em conhecê-lo… desde que o fundador do Facebook fosse até ele!

Zuckerberg concordou e foi até Los Angeles encontrar Spiegel em uma reunião secreta. Lá, teria lançado dúvidas sobre a visão de longo prazo dos fundadores do Snapchat e apresentado o aplicativo Poke, que seria lançado em alguns dias pelo Facebook com a mesma premissa do Snapchat de fazer o conteúdo desaparecer após alguns instantes. “Foi basicamente como se ele dissesse ‘nós vamos esmagar vocês’”, disse Spiegel à Forbes.

Zuckerberg não convenceu. E apesar de ter oferecido pelo Snapchat três vezes mais do que pagou pelo Instagram, não conseguiu fechar o negócio nem emplacar o aplicativo Poke como uma ameaça ao Snapchat.