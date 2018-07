Reuters

O CEO do Twitter, Dick Costolo, vai deixar o cargo a partir de 1 de julho. Ele será substituído pelo cofundador Jack Dorsey, segundo divulgado pela própria empresa.

O anúncio fez as ações da rede social subirem 7% na bolsa NASDAQ.

Costolo continuará a fazer parte do conselho de diretores da empresa.

“Não há ninguém melhor que Jack Dorsey para liderar o Twitter durante esta transição”, afirmou Costolo em um comunicado.

Resultados recentes da empresa não foram dos melhores. No primeiro trimestre de 2015, o Twitter registrou um prejuízo de US$ 162 milhões, embora tenha tido um aumento de receita de 74%, ambos em comparação com o mesmo período um ano antes. O número de usuários novos desacelerou no último ano, uma das maiores críticas à gestão de Costolo.

De acordo com o The Verge, Costolo era um chefe querido e sua demissão pegou os empregados de surpresa. Sobre sua saída, ele teria dito aos funcionários que queria fazer outra coisa na vida.