Christopher Jue/EFE Prédio da Coincheck, localizada em Tóquio, capital do Japão.

Cerca de 58 milhões de ienes (US$ 534 milhões) da criptomoeda NEM desapareceram do mercado do Japão por um suposto ataque cibernético, informou seu operador nesta sexta-feira, 26, depois de suspender sua cotação e operações.

Depois da jornada repleta de rumores e especulações no mercado, a Coincheck, uma das principais plataformas de negociações de criptomoedas do Japão e da Ásia, anunciou que havia detectado um acesso não autorizado em seu sitema na madrugada de sexta-feira.

Após anunciar o desaparecimento das criptomoedas, os responsáveis da casa de câmbio, reportaram o caso à Agência Japonesa de Serviços Financeiros e suspenderam todas as operações temporariamente. A medida afeta a retirada, venda e emissão de NEM, assim como de outras moedas virtuais e ienes.

O presidente da Coincheck, Koichiro Wada, desculpou-se pelo incidente e afirmou que sua intenção era que os clientes recuperem seu dinheiro. Ele ainda revelou que a companhia iniciou um debate interno sobre a possibilidade de receber assistência financeira.

No entanto, um representante da companhia, que não revelou o tamanho de sua base de ativos, reconheceu que "o pior dos cenários" é que não seja possível devolver aos clientes o dinheiro roubado.

O caso chega depois que o país foi cenário, em 2014, de um escândalo da Mt.Gox, que chegou a ser a maior casa de câmbio de criptomoedas e quebrou depois do desaparecimento de milhões de dólares em bitcoins por um suposto desfalque cometido pelo proprietário Mark Karpeles.

O Japão tem se colocado na vanguarda das criptomoedas ao reconhecê-las e estabelecer requisitos legais para todas as casas de câmbio estabelecidas no país, o que tem disparado seu valor.