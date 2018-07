As historinhas de Cersibon costumavam ser publicadas em um blog, que não era atualizado desde dezembro de 2008. Rafael, o autor, contou que parou de publicar os desenhos porque achou que a ideia já havia sido explorada o suficiente. “Só quando falei com o pessoal do Interbarney que tive a ideia de transformar o Cersibon em uma tirinha sequencial, com personagens fixos. E pra mim, isso revitalizou a coisa”, esclareceu.

Confira a reestreia:

Se você já conhecia o trabalho do Rafael, ele manda avisar que apesar da criação de novos personagens fixos, veremos Glaucio e Gerson de novo: “Planejo usar todos os ‘clássicos’, mais cedo ou mais tarde”. A única coisa que não deve voltar tão cedo são as camisetas com as tirinhas, que foram vendidas pelo designer em edição limitada pouco depois do fim do blog original. “É muito caro e eu não tive um retorno muito bom”, explicou o autor.

